CALCIOMERCATO Il Cesena a caccia di portieri, c'è Raimondi per la panchina del Rimini

Verso l'anno che verrà con tante idee e pochi movimenti. La C combatte con il solito mercato a liquidità limitata che è un po' mal comune non solo per chi anela alla sopravvivenza, ma anche per chi si affaccia al campionato con qualche ambizione in più. E' il caso del Cesena, rimbalzato con perdite dalla semifinale play off che riproverà la scalata. Confermata, come da biennale, la guida tecnica di Mimmo Toscano, i bianconeri sono alla ricerca di due portieri. Tozzo è stato svincolato e Lewis andrà altrove. Davanti invece continua la fila delle pretendenti a Steven Shpendi sospeso tra la Juventus e il Cagliari, col Sassuolo in seconda fila. Dalla monetizzazione della cessione del gemello dipenderà parte del mercato in entrata. Si profila un salto di categoria per Brambilla che interessa al Sud Tirol.

Poche certezze a Cesena, qualcuna in meno a Rimini. Che in attesa di perfezionare il passaggio di proprietà ha messo nel mirino il tecnico che sostituirà Marco Gaburro. Si tratta di Gabriel Raimondi, uruguaiano stimato assistente di Sinisa Mihajlovic prima a Torino, poi anche a Bologna. Dopo essere tornato in patria a gennaio, per lui si profila una nuova avventura italiana questa volta come capo allenatore. Salutato Haveri che ha completato il passaggio al Torino, il diesse Maniero tiene calde tante piste e l'impressione è che una volta ufficializzato il tecnico i colpi arriveranno a raffica. La Spal stordita dal doppio tonfo ha deciso di abbandonare il filone debuttanti e ha affidato le chiavi a Mimmo Di Carlo, tecnico navigato libero dopo la mancata iscrizione del Pordenone. Tacopina però ha prima bisogno di aggiustare la casella delle cessioni. Matteo Arena va verso l'Albacete, mentre c'è il Cagliari sul talentino Matteo Prati. Anche se tra domanda e offerta la distanza non è poca.

