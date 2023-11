SERIE C Il Cesena aggancia la vetta. Il Rimini fuori dalla zona calda Vincono entrambe le romagnole in trasferta nei recuperi: il Cesena a Chiavari con l'Entella, il Rimini con il Sestri Levante

I primi tre punti della storia del Cesena al comunale di Chiavari garantiscono l'aggancio alla Torres. Il clichè è sempre lo stesso, cross, assist di Adamo e colpo di testa, in questo caso, in corsa di Donnarumma al suo terzo centro stagionale. E per la Virtus Entella poteva essere notte fonda quando Bonini non la trova, e spalanca la porta a Chiarello, che si divora lo 0-2.

Nervosa la squadra ligure a farne le spese Disanto, la sua reazione gli costa il rosso diretto. Virtus Entella in 10 e da li in avanti i tentativi velleitari non cambiano la sostanza. Allo Stadio Comuale di Chiavari, Cesena batte Virtus Entella 1-0. Cesena in vetta con la Torres.

Un ottimo Rimini contiene il Sestri Levante nei primi 45 minuti poi cresce nella ripresa, i liguri si salvano fino al 90esimo grazie ai grandi interventi di Anacoura, poi crollano esattamente al minuto 89 grazie alla stoccata di destro di Leonardo Ubaldi ormai specializzato in gol pesantissimi. La vittoria in trasferta mancava ai biancorossi dal 26 febbraio. Allo Stadio Silvio Piola di Vercelli, Rimini batte Sestri Levante 1-0.

