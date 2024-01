SERIE C Il Cesena allunga in vetta: Ancona battuta 2-0 Kargbo e Francesconi, al primo gol in carriera, firmano la vittoria che vale il +6 sulla Torres.

Con la Torres già deragliata a Carrara il Cesena scende in campo al Del Conero conscio di poter imbastire la mini-fuga e stavolta non sciupa l'occasione. 2-0 all'Ancona e bianconeri sempre più solidi al comando del girone, coi sardi spediti a -6.

Partita avvolta nella nebbia e primo tempo in cui si vede, e c'è, poco: Prezioso dalla bandierina per la testa di Saco, Pisseri s'inarca ad alzarla. Sull'altro fronte Kargbo incrocia dalla distanza, leggera deviazione e palla non distante dal palo.

Ripresa e, tempo 5', ancora Kargbo riceve in area piccola sull'affondo a destra di Saber, tiene di fisico di Pellizzari e la piazza, sbloccando lo stallo. Capolista avanti al primo tiro in porta, sul secondo invece Perucchini alza la bordata da lontano di De Rose.

L'Ancona non reagisce e, al 74°, si fa pure male da sola col suicidio di Prezioso, che in un episodio abbastanza veniale s'infuria con l'arbitro e si becca il rosso diretto. Partita di fatto finita: resta solo da apporre il sigillo finale, che proprio nel finale arriva. Corazza a giro da fuori e palla contro la traversa, poi, al 93°, Ogunseye riceve lo scarico di Berti e imbuca dalla mancina, Corazza fa velo e Francesconi è libero per un bis comodo comodo: gioia doppia, per il centrocampista classe 2004, al primo gol tra i grandi, e per un Cesena che, adesso, ha due partite di margine sulla Torres.

