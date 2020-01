SERIE C Il Cesena annuncia De Santis

Il Cesena annuncia De Santis.

Ivan De Santis, difensore classe '97, è un giocatore del Cesena. Il giocatore, che ha giocato in serie C con Catania e Paganese, e che in serie B ha vestito le maglie di Ascoli ed Entella, arriva proprio dalla società ligure con la formula del prestito.



I più letti della settimana: