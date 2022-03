SERIE C Il Cesena batte 2-0 il Teramo La decidono Pierini e Caturano.

Il Cesena batte 2-0 il Teramo.

Il Cesena ritrova la vittoria grazie al 2-0 sul Teramo. 4' e Caturano incanala Pierini per lo scavetto del vantaggio, che vale il 10° centro in campionato all'attaccante bianconero. Il raddoppio, in avvio di ripresa, è proprio di Caturano, che capitalizza di testa l'assist di Favale.

