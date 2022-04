SERIE C Il Cesena batte l'Entella (1-0) e vede il terzo posto

Il Cesena vince la finale per il terzo posto: Entella al Manuzzi per il sorpasso e invece cacciata a -4. Candela in mischia spreca da buona posizione in avvio, poi per tutto il primo tempo sono i liguri a fare la partita. Schenetti fa volare l'attento Nardi. Sempre Schenetti protagonista della prima parte di match conclude di poco alto. E ancora lui a far tutto da solo, quasi un coast to coast con conclusione fuori di pochissimo. Ripresa: Schenetti prova la punizione che gira, ma non abbastanza. Il Cesena rialza la testa: giocata di qualità di Pierini che col tiro cross costringe Borra a schiaffeggiare in corner. Dall'angolo seguente Pierini la mette di giustezza sulla testa di Ardizzone. E' il gol dell'ex che fa esplodere il Manuzzi e rischia di decidere la lotta al terzo posto. Anche perché l'Entella reagisce di pancia, ma con poca lucidità. Ma l'occasione più grande gli ospiti la costruiscono immediatamente: Schenetti, chi se non lui, gela la mare: la palla esce di qualche centimetro dal palo lontano. Il Cesena si difende, riparte quando può per far rifiatare la terza linea: Pierini qui non la tiene bassa. L'Entella prova il forcing finale, Meazzi va sul fondo e la mette, controbalzo a salve di Di Cosmo. Finale con quasi pareggio: Merkaj si infila, controlla e anticipa Nardi. Ma è tutto fermo per fuorigioco e il Cesena fa tre punti forse decisivi per la terza piazza.

