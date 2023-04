SERIE C Il Cesena batte la Vis Pesaro (2-0) e vede il secondo posto

Il campionato delle tante occasioni perse offre comunque al Cesena il secondo posto. 2-0 facile facile alla Vis Pesaro e aggancio all'Entella che per via dello scontro diretto favorevole vuol dire secondo posto. Bianconeri subito col gas aperto. Farroni sbaglia tutto, Bumbu timbra il palo. Il Cesena ci riprova e ancora da fuori, questa volta è Mustacchio a caricare un destro che non prende la porta. Al minuto 16 la punizione di Adamo parte bene, ma non si abbassa in tempo. Tanto premere porta il logico vantaggio a metà del primo tempo, in mischia Silvestri trova la complicità del ginocchio di Ghazouini. Timidi segnali di Vis solo in questa conclusione da fuori area di Ngom. E prima dell'intervallo bel break di Shpendi con tanto di assist a Brambilla: il centrocampista inspiegabilmente la palla al portiere. Ripresa sempre e solo bianconera. Contropiede di Corazza, il bomber punta l'uomo, lo salta e incrocia con il destro. Fuori di niente. Il raddoppio sembra servito un paio di minuti dopo. Punizione di Brambilla, Torre di Silvestri e Celiento la da un metro riesce ad alzarla. Tutto questo mentre la Vis resta in 10 per scavigliata di frustrazione di St Clair a Celiento. Rosso diretto per lo scozzese. In pieno recupero il 2-0: Zecca-Chiarella-Cristian Shpendi. E' un gol costruito da 3 subentrati che segnala una panchina provvidenzialmente lunga in chiave play off. Per il gemello è il primo gol tra i professionisti, festeggiato anche da Stiven. Finisce con l'abbraccio della Mare e un secondo posto da blindare ad Alessandria nell'ultimo viaggio della stagione regolare.

