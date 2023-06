SERIE C Il Cesena c'è, il Crotone no Lecco – Cesena e Foggia – Pescara le semifinali play off di Serie C

Il solito encomiabile meraviglioso pubblico di Cesena ancora più unito e compatto dopo la tremenda alluvione che ha colpito duro anche la zona di Cesena. Due risultati su tre sono buoni per i bianconeri che provano a metterla subito sui binari giusti con la combinazione Corazza- Shpendi, il giovanissimo bomber sterza e calcia di sinistro Confente in angolo. Muro bianconero quando il Vicenza per tre volte calcia in porta trovando sempre l'opposizione dei difensori di Toscano. Brividi e anche qualcosa di più quando Jimenez serve Dalmonte, diagonale palo pieno. Grande giocata di Sphendi per Corazza, l'attaccante si divora il vantaggio a tu per tu con il portiere del Vicenza Confente, spedisce alto. Il Cesena non sfonda ma regge e questo è il classico esempio di quanto è importante il fattore classifica nei play off. A Cesena, Cesena – Vicenza 0-0, i bianconeri affronteranno in semifinale il Lecco capace di ribaltare risultato e pronostico.

Dopo un solo minuto la squadra di Luciano Foschi è già in vantaggio grazie alla sfortunata autorete di Dubickas. Il Pordenone òla pareggia con Pinato anche qui c'è una deviazione, poi quelli di Di Carlo restano in 10 e Bunino a portare in vantaggio il Lecco a sette minuti dalla fine, sfruttando una palla inattiva. Il vantaggio di uno però non basta, ci vuole un altro gol per passare il turno che puntualmente arriva con la stessa modalità, sempre da calcio d'angolo, a dare la grande gioia al Lecco è Ardizzone. A Pordenone, Lecco batte Pordenone 3-1, per la squadra di Foschi c'è il Cesena.



Il Foggia non finisce più di stupire ed elimina la super potenza Crotone. E' proprio la squadra di Zauli a trovare il vantaggio con Cernigoi, azzerato così lo svantaggio dell'andata. Quando Gigliotti di testa su calcio d'angolo fa 2-0 Crotone, sembrava calato il sipario su vittoria e qualificazione. Ed invece Frigerio con un diagonale chirurgico riapre i giochi. A cinque dal novantesimo dal corner Beretta rovescia in porta e spegne i sogni di B del Crotone e accende quelli di un Foggia lanciatissimo. A Crotone, Crotone – Foggia 2-2, i rossoneri di Delio Rossi affronteranno il Pescara. La squadra di Zeman in vantaggio con Cuppone. Pareggio della Virtus Entella su calcio di rigore. Mano in area di Brosco e penalty realizzato da Silvio Merkaj. Secondo giallo per Reali e ligiuri che restano in 10, e Pescara che affonda subito con Delle Monache, destro sul palo lungo e gran gol. La chiude il Pescara ancora con Cuppone doppietta per lui. Su palla inattiva il colpo di testa di Parodi per il gol che vale solo per le statistiche. A Chiavari, Pescara batte Virtus Entella 3-2, Zeman in semifinale.

