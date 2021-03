Il Cesena cade a Fermo, pari Arezzo-Mantova e Legnago-Carpi

Il turn over non funziona. Il Cesena 2 bocciato a Fermo dove Viali fa tanti cambi rispetto a Padova. Ma è il passo dei bianconeri ad essere pesante fin da subito. Cognigni sulla russata di Maddaloni spacca il palo, poi una delle rarissime cose cesenati del primo tempo. Bortolussi sterza e rientra senza trovare la porta. Al minuto 35 la Fermana passa: Neglia la mette e D'Anna colpisce da solo per l'1-0. Prima dell'intervallo arriva il secondo: azione molto lavorata, Cognigni sbaglia lo stop e finisce con l'aggiustarla per il missile di D'Anna. Ripresa, Viali aggiusta qualcosa, la partenza è ancora Fermana. Mosti incrocia fuori di pochissimo. Quando manca un quarto d'ora il Cesena la può riaprire, con Ciofi che trova l'incornata di Sorrentino. Zecca in ritardo su Grbac, secondo giallo e romagnoli in dieci che in pieno recupero trovano il pari col sammarinese Nanni. Prima di lui però l'arbitro punisce un tocco di Sorrentino in fuorigioco e ferma tutto.









Terzo risultato utile per l'Arezzo, ora solido e competitivo. Contro il Mantova è 1-1. Iacoponi la mette per Piu, anticipo falloso di Milillo. Calcio di rigore. Di Paolantonio calcio angolato e porta avanti l'Arezzo. Palla al centro e Gerbaudo prova un sinistro da circo che però qualche pensiero a Melgrati lo crea. Di là è miracoloso Tosi a tener in piedi il Mantova sull'incursione di Perez che va a un passo da chiuderla. Passata da poco la mezz'ora e riecco i lombardi. Cheddira nel traffico trova con la testa il pallone dell'1-1. Nella ripresa virgiliani che rischiano l'autorete con Checchi e di lì alla fine succede poco altro.

Vince la paura di perdere tra Legnago e Carpi. Primo tempo di quasi nulla eccezion fatta per un'idea di Bellini che impegna Pizzignacco. La partita si apre nel secondo tempo e il Carpi prova maggiormente a forzarla. Il Legnago si vede con Buric che fa intervenire Pozzi e un brividone nel finale con Grandolfo che sbaglia la deviazione decisiva a due passi dalla porta.