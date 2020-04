BUON COMPLEANNO! Il Cesena compie 80 anni Il Cavalluccio festeggia oggi 80 anni di storia in quarantena. Una giornata speciale sui canali social, con i videomessaggi di auguri delle leggende bianconere.

Il 21 aprile del 1940 nasce una delle storie più belle del calcio romagnolo ed italiano. Il Conte Alberto Rognoni fonda l'Associazione Calcio Cesena - ora Cesena FC - che quest'anno ha compiuto 80 anni "in quarantena". Il Cavalluccio ha deciso di celebrarlo lanciando l'hashtag #80esimoDay, una giornata speciale sui canali social del club. Doppio e ricco appuntamento anche per “Il Salotto dei Burdel” con alcune leggende intervenute in diretta per ripercorrere gli ottant'anni di storia del Cesena: da Massimo Ambrosini a Gianni Comandini passando per Dario Hubner e Massimo Agostini. In aggiunta gli ottanta – si, ottanta non a caso - videomessaggi di auguri da parte dei personaggi che hanno fatto la storia di questo club. E tra questi anche quello del sammarinese Massimo Bonini.



I più letti della settimana: