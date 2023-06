Il Cesena conquista Lecco (1-2) nella semifinale di andata

Con una prova di forza che va ben oltre la vittoria di misura, il Cesena avvicina la finalissima. Corazza si ferma nel riscaldamento, Toscano da fiducia alla famiglia Shpendi. Minuto 4 proprio Stiven si procura il rigore per un tocco di mano sul quale prima l'arbitro sorvola e poi richiamato dal var corregge. A sorpresa sul dischetto ci va Mercadante, il sinistro è impeccabile. Colpito a freddo il Lecco abbozza una reazione, la prima cosa è un drop di Girelli che si spegne poco lontano dal palo. Il pari arriverebbe a metà tempo, Celjak stacca di testa e infila. Ma la bandierina alta segnala un fuorigioco confermato poi anche dal var. Il Cesena si mette al comando delle operazioni e piano piano i padroni di casa spariscono, vola Melgrati sul colpo di testa di Silvestri. Gli spazi che lascia il Lecco sono terra di conquista per gli Shpendi: Cristian manda in porta Stiven, il tocco sull'uscita di Melgrati va fuori di niente. Romagnoli sciolti nella manovra, la triangolazione libera Bumbu che trova Melgrati a presidiare il primo palo. Prima dell'intevallo arriva il raddoppio, dall'angolo questa volta sale e stacca Prestia. Cesena padrone del campo anche in avvio di ripresa, sul secondo palo sfila Stiven che sbatte una prima volta sul palo. Poi quando Saber la imbuca, Bianchi sfiora appena e spaventa Melgrati. Occasione clamorosa al 64. Cristian la porta e calcia, Melgrati si salva lateralmente e Stiven che ha seguito l'azione spacca il palo. Di là, Lecco all'improvviso. Un cross, vado-non vado di Tozzo, ci va Giudici per il gol che da un senso alla gara di ritorno. Prima del triplice fischio, sotto il nubifragio si vede anche il neo entrato Ferrante, murato in angolo. Se ne riparla giovedì al Manuzzi.