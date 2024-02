SERIE C Il Cesena corre con Shpendi: contro la Fermana un'altra vittoria (1-0)

La prodezza di Shpendi senior costringe il Cesena alle porte chiuse, quella di Shpendi junior gli regala un'altra vittoria nella fuga verso la B. Fermana in sofferenza, che combatte e la perde solo nei minuti finali. Come lecito attendersi c'è una sola squadra in campo: Kargbo alza troppo la deviazione volante. Avvio veloce dei bianconeri, Kargbo la mette, Furlanetto così così, il rimpallo con Saber salva il portiere. Pressione costante, Silvestri svetta e prende l'angolo, si allunga Furlanetto. La difesa fermana è ordinata, ci scappa anche qualche entrataccia, e Kargbo ci lascia la caviglia mentre la densità in area consiglia ad Adamo di provarci da fuori: ancora Furlanetto ad alzare in corner. Occasionissima a filo di intervallo, Shpendi lanciato a rete sceglie di piazzarla e Furlanetto la intercetta. Solo angolo. Ripresa dentro anche Ogunseye, il Cesena passa alle 3 punti effettive: ma servito da Shpendi è Varone che calcia cadendo e si divora un vantaggio più che alla portata. La Fermana sempre più rintanata comincia a pensare all'idea del pari mentre anche De Rose viene fermato. Continuano a fioccare le occasioni, vola ancora Furlanetto su Ogunseye, ma a 7 minuti dal novantesimo la capolista passa. Guida Shpendi che prima assiste Ogunseye, poi ci crede e va sulla ribattuta. Sono 14 per il capocannoniere del girone. Lo stadio non esplode solo perché è vuoto, saltano i nervi ad Heinz che entra malissimo su Corazza e prende rosso diretto, mentre il Cesena incrementa una serie mostruosa da 9 vittorie e un pari nelle ultime 10.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: