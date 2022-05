FUTSAL Il Cesena di Osimani vola in serie A2

La Futsal Cesena ha conquistato con una giornata di anticipo la sua prima storica promozione in A2. La squadra allenata dal CT della Nazionale Sammarinese Roberto Osimani ha travolto il Lavagna per 14-0. Con 56 punti conquistati contro i 53 del San Felice, i bianconeri sono già certi della promozione per via dello scontro diretto favorevole.

