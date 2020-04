Il Cesena dona 200 uova di Pasqua al Bufalini

Il Cesena dona 200 uova di Pasqua al Bufalini.

C’è un’intera popolazione che il Covid-19 lo sta combattendo in difesa, restando a casa, ma c’è anche un esercito di persone, loro autentici eroi, che il virus lo affronta ogni giorno a viso aperto, in prima linea e guardandolo negli occhi. Sono i medici, il personale sanitario e gli infermieri impegnati da settimane negli ospedali di tutta Italia. A quelli dell’Ospedale Bufalini il Cesena FC ha voluto dare merito con un gesto simbolico in prossimità della Pasqua. A loro, infatti, il club bianconero ha fatto dono di duecento uova pasquali di cioccolata personalizzate con il logo del Cavalluccio. “E’ il nostro modo di dimostrare la nostra vicinanza e la nostra riconoscenza per quanto stanno facendo per tutti noi - ha commentato l’amministratore delegato del Cesena, Gianluca Padovani -. All'interno delle uova troveranno un fischietto che ha un significato altrettanto simbolico: sarà bello utilizzarli e sentire il suono che emetteranno quando questa partita sarà finita, e tutti quanti noi l’avremo vinta”.



I più letti della settimana: