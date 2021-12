Il Cesena è "americano"

Con un'operazione conclusa in mattinata con un atto notarile, il 60 per cento del pacchetto azionario del Cesena Calcio passa alla JRL Group rappresentata dall'avvocato newyorkese Robert Lewis e dal socio John Aiello. Agli attuali 28 soci resta il 40 per cento. Non sono previste rivoluzioni all'area tecnica, la squadra è saldamente al terzo posto in classifica, ma il nuovo ingresso è stato considerato essenziale per il rilancio delle ambizioni dei bianconeri. Nel nuovo Cda spicca l'ingresso di Massimo Agostini, il popolare "condor" è l'uomo di fiducia nella nuova proprietà.

Lewis e Aiello ricoprono fin da subito la carica di Copresidenti. Confermati tutti gli impegni sia per lo sviluppo giovanile, attualmente composto da otto squadre che del settore femminile con la prima squadra impegnata nel campionato di Serie B

Nel video le dichiarazioni di John Aiello (presidente Cesena Calcio)