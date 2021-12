SERIE C Il Cesena è "americano"

Con un'operazione conclusa in mattinata con un atto notarile, il 60 per cento del pacchetto azionario del Cesena Calcio passa alla JRL Group rappresentata dall'avvocato newyorkese Robert Lewis e dal socio John Aiello. Agli attuali 28 soci resta il 40 per cento. Non sono previste rivoluzioni all'area tecnica, la squadra è saldamente al terzo posto in classifica, ma il nuovo ingresso è stato considerato essenziale per il rilancio delle ambizioni dei bianconeri. Nel nuovo Cda spicca l'ingresso di Massimo Agostini, il popolare condor è l'uomo di fiducia nella nuova proprietà.



