SERIE C Il Cesena è campione d'inverno La Torres chiama il Cesena risponde con un rotondo 3-0 al Perugia. Doppietta di Saber e gol di Berti

Non è servito il cambio in panca Baldini – Formisano, il Perugia crolla al Renato Curi sotto i colpi di un maxi Cesena, che con la goal line technology sarebbe già in vantaggio dopo quattordici minuti. Kargbo per Corazza che di testa gira in porta, la sfera supera la riga, ma in terza serie non suona niente e si prosegue. Poco male perchè passano tre minuti e il Cesena la sblocca con Saber che chiude un triangolazione Kargbo-Corazza. Varone di testa, grande intervento di Furlan che si inarca per mettere in angolo. Il Perugia è molle, Paz sfera lenta indietro, si avventa Kargbo, in qualche modo si salva la difesa umbra. Ci sono solo i bianconeri in campo. Kargbo fa quello che vuole, la sfera si alza, Saber di testa la indirizza, e infila Furlan.

Grandi proteste Perugia per la posizione sospetta di Kargbo davanti al portiere. La terna convalida. In chiusura di frazione, Prestia prende il volo per andarla a colpire di testa, e seconda traversa. Ad inizio seconda frazione il Perugia da segnali di risveglio, Ricci, sinistro sopra la traversa. Kargbo prova a regalarsi il goal da far stampare sugli abbonamenti, Furlan fuori dai pali ma la sfera esce non di molto. Dopo il break di Ricci, Pisseri si distende sul primo palo, ci pensa Sphendi a far calare il sipario con un accelerata pazzesca, sfera per Berti e 3-0. Il Cesena è campione d'inverno con due punti di vantaggio sulla Torres.

A Perugia, Cesena batte Perugia 3-0.

