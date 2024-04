SERIE C Il Cesena fa 96 e si prende anche l'ultimo record

96 punti in un campionato di serie C: numeri mostruosi per i bianconeri di Toscano che battono anche il Perugia e uguagliano il record del Catanzaro. E si chiude così al Manuzzi una stagione che è già nella storia del club. Come il portiere, Jonathan Klinsmann figlio di Jurgen e primo tedesco a debuttare in bianconero. Il Perugia è quarto e pensa alla post season, la partita è gradevole e la sblocca dall'angolo un colpo di testa di Peppe Prestia uno dei pochissimi a mancare ancora all'appello. Con le mani anche su questa partita, i bianconeri cominciano l'allenamento agonistico a cui hanno abituato. Berti spinge la ripartenza, Saber prende la mira, ma apre troppo il compasso. Sempre Saber protagonista quando va giù spinto da Cancellieri. E' il secondo rigore stagionale per i romagnoli. Dal dischetto Corazza fa 11 in campionato. Ripresa che diventa showtime, Berti sulla corsa di Kargbo che sterza sul portiere e al momento di concludere si trova troppo defilato. Entra anche Shpendi per un finale pigliatutto, il capocannoniere del girone B conclude su Adamonis. Nel recupero si vede il Perugia, diagonale incrociato fuori di niente e l'ultima cosa del Cesena in serie C è una traversa che fa tremare Christian Shpendi. Il tuffo classico sotto la mare, il podio con la premiazione e tutto lo stadio in piedi ad applaudire un gruppo che ha riportato il Cesena a casa.

