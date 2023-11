SERIE C Il Cesena gioca in 10 e strappa l'1-1 al Gubbio Corazza si fa espellere dopo 90" e complica la vita ai bianconeri, che incassano il gol di Di Massimo e poi la riprendono con Adamo.

La sciocchezza di Corazza – che dopo 90” va di reazione su Signorini e si becca il rosso – complica non poco la vita a un Cesena che a Gubbio rimedia l'1-1. Buono se si pensa ai 90' in 10 e al punto recuperato sulla Torres, capolista a +3, sul Perugia e sul Pescara; amaro invece considerando che, con le rivali cadute tutte insieme, s'è persa l'occasione per un pieno accorcio e allungo.

Da par suo, il Gubbio ci mette un quarto d'ora a capitalizzare il vantaggio numerico: Morelli scambia con Spina, si libera in sbracciata di Donnarumma e mette in area, Ciofi manca l'intervento e Di Massimo se la trova sul piede, controlla e insacca. Ciofi che sull'altro lato cerca il riscatto crossando per Kargbo, che però non inquadra l'inzuccata da vicino. Il Gubbio ha l'occasione per un mezzo ko quando ancora Di Massimo affonda a sinistra e carica il mancino, Pisseri se la cava addirittura di faccia.

E allora il Cesena impatta: gran palla di Kargbo sulla quale Adamo brucia Dimarco e si presenta a Vettorel, battendolo sull'uscita, con gli umbri a invocare invano un fuorigioco che non esiste. È il 37° e di fatto cala anche il sipario, la ripresa offre poco o nulla e il risultato non cambierà più.

