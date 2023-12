SERIE C Il Cesena ha chiuso un'andata da record

Il Cesena straccia record e chiude il girone d'andata all'insegna di numeri impressionanti. Primo posto in classifica con 46 punti e se tutto è ancora aperto è solo grazie alla Super Torres che di miracolo in miracolo dice 44 e legge la targa alla capolista. La Carrarese, terza, sta a -12 e il resto della compagnia addirittura disperso nella ionosfera. Toscano con 13 gol al passivo vanta la miglior difesa del campionato così come Torres e Carrarese, ma sono i gol fatti a far esplodere i numeri: a segno ben 44 volte in 19 gare significa che il Cesena segna più di 2 volte a partita.

Una sola sconfitta, al debutto ad Olbia, poi una striscia aperta di 18 partite, 4 delle quali pareggiate e ben 14 vinte. Attacco formidabile che non vuol dire solo attaccanti incontenibili; Il capocannoniere Christian Shpendi con 10 reti, Corazza 6, Kargbo e Donnarumma 3 certo, ma in riva al Savio è il concetto di cooperativa del gol a funzionare. Ben 15 i componenti della rosa ad aver bollato almeno una volta, altro record. In più con Shpendi 2003, Berti-Francesconi e Pieraccini 2004, i bianconeri partono con ben 4 under nell'11 base.

Tutto quindi lascia presupporre che la leadership sia destinata a durare. Dal mercato attese poche cose secondo la regola che non si tocca ciò che funziona e il resto lo dirà il girone di ritorno. Il duello, perché di fatto è un campionato a due, continua.

