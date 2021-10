Il Cesena in trasferta a Teramo, l'Imolese riceve il Grosseto

William Viali ragionerà sulle tre partite in una settimana ed è molto probabile che il Cesena di Teramo sarà rivoluzionato rispetto a quello vincente al Manuzzi con il Pontedera. Tornerà il difensore centrale Ciofi dal primo minuto al posto di Gonnelli, non al meglio il terzino destro Mulè al suo posto nello stesso ruolo dovrebbe adattarsi Steffè. In mediana l'ex di turno Carlo Ilari rileverà Missiroli. Davanti il tandem offensivo Bortolussi – Caturano. Cambi a parte, si tratta di una partita tutt'altro che semplice per il Cesena contro un Teramo che ha saputo inanellare cinque risultati utili consecutivi, e al Bonolis è temibilissimo. Sta facendo, fino ad ora, un grande campionato l'Imolese di Fontana. I rossoblù sono stabilmente in zona play off e hanno tutte le intenzioni di restarci. Al Galli arriva il Grosseto ed è una sfida alla portata per l'Imolese contro la squadra di Lamberto Magrini capace fino a qui di vincere un solo incontro. Fontana, deve rinunciare ancora a Lombardi e De Sarlo. Recupera Lia, uscito malconcio dalla sfida con la Pistoiese ma che si è ripreso ed è a disposizione. Teramo – Cesena e Imolese – Grosseto, domani ore 17.30.