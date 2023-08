SERIE C Il Cesena muove in attacco: biennale per Ogunseye

Il Cesena ha un nuovo attaccante: si tratta di Roberto Ogunseye, classe '95, prelevato a titolo definitivo dal Modena. Ogunseye, a segno 11 volte lo scorso anno con la maglia del Foggia, si è legato ai bianconeri fino al 30 giugno 2025.

