SERIE C Il Cesena non fa sconti: 3-0 alla Recanatese Doppio Berti e Corazza affondano i giallorossi, scivolati di nuovo in zona playout.

Benché certo della Serie B il Cesena non decelera e s'abbatte 3-0 sulla Recanatese, alla quale gira tutto storto: il sorpasso dell'Ancona le costa la discesa nei playout, in più, con la risalita della Fermana che ha ripristinato anche il secondo spareggio, ora è a -4 dalla nuova soglia della salvezza diretta.

Al Manuzzi non c'è storia e al 20° è già tutto deciso: 9' 30” a cronometro e la difesa ospite si suicida nel tentativo di costruire dal basso, Carpani finisce col servire Corazza che imbuca per Berti, cui non resta che toccare a rete con Meli fuori causa. Raddoppiano i minuti di gioco e raddoppia pure il Cesena: Kargbo affonda centralmente e scarica in mezzaluna per Corazza, il cui tiro senza pretese trova una deviazione che spiazza inesorabilmente l'incolpevole Meli.

Girochiave sulla partita e poco altro, nel prosieguo: il meglio della Recanatese è un servizio di Carpani troppo lungo per Melchiorri, Siano va sul sicuro e tocca in angolo. Donnarumma si libera in area per un destro fuori misura e si va diretti alla ripresa: De Rose avanza del tutto indisturbato e scarica per Corazza, conclusione defilata e anche qui niente specchio.

Infine, al 90°, sempre Corazza fa da boa per l'inserimento di Berti, la difesa giallorossa è molle e il centrocampista ha gioco facile per doppietta personale e tris bianconero.

