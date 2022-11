SERIE C Il Cesena non trova il gol, l'Ancona passa al Manuzzi (0-1)

Agganciata la vetta, il Cesena rimbalza. Al Manuzzi l'Ancona fa l'impresa nonostante i bianconeri partano alla grande e pare che il gol sia questione di attimi. Ferrante sceglie la rovesciata, Perucchini lateramente, ma l'azione non finisce e Prestia prende l'anticipo, fuori non di molto. Passa appena un minuto, l'arrembaggio continua: Adamo per Albertini, Perucchini salva tutto ancora una volta. Chiarello telefona al portiere su punizione e si vede l'Ancona e il Cesena trema. Movimento di Moretti, Calderoni scivola, l'attaccante apre troppo il piattone. Prima dell'intervallo i bianconeri, che intanto hanno perso spinta, affidano a un controllo e sinistro di Ferrante l'idea di potere aprire la scatola. E il tempo si chiude con la girata di Corazza disinnescata da Perucchini.

Ripresa, Manuzzi gelato. Sul cross Spagnoli prende il tempo e infila Tozzo sull'angolo lontano. L'impresa prende forma, Colavitto si mette a protezione, la reazione del Cesena è di pancia con poca geometria. Ma sembra fatta quando Calderoni arma il cannone di sinistra che però spacca il palo. Dentro anche Shpendi e Zecca, Toscano vuole all in, proprio la conclusione di Stiven viene murata alla disperata. Adesso l'Ancona ha spazio per i contropiedi, Moretti si infila in uno di questi, ma la fessura è troppo fessura e quindi esterno rete. Di là solo mischie, il Cesena inchioda davanti ai quasi 11000 del Manuzzi che per la prima volta in campionato non vedono gol bianconeri.

