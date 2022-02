Il Cesena pareggia all'ultimo respiro 3-3

3-3 al Manuzzi tra Cesena e Grosseto meritatamente in vantaggio al 20' con Nocciolini che arriva per primo su una corta respinta di Nardi. Toscani per mezz'ora padroni del campo, al 29' arriva anche il raddoppio con una azione personale di Arras. Il Cesena la riapre al minuto 35. La punizione di Pierini trova una fortunosa deviazione in barriera e spiazza il portiere ospite. Al decimo della ripresa il tris del Grosseto: per un fallo di Calderoni su Nocciolini l'arbitro assegna il rigore che trasforma Cretella. Il Cesena prova ancora a rientrare in partita con il colpo di testa di Ilari che segna il 2-3. In pieno recupero Caturano in mischia evita la sconfitta ai bianconeri. Cesena-Grosseto 3-3.