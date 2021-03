SERIE C Il Cesena passeggia, la Vis Pesaro corre e lo punisce 0-2

Sgonfio nelle gambe e con poche idee, il Cesena post covid frana ancora. Vince al Manuzzi una Vis Pesaro più sul pezzo, che sta meglio e forse l'ha anche preparata meglio. Impatto superiore degli ospiti, il giropalla del Cesena è lento e orizzontale. La Vis pressa alto e solo quando riescono a uscire i bianconeri si proiettano in avanti, Zappella fa correre Bortolussi che di prima conclude esterno rete. Al minuto 29' la cosa più bella di tutto il primo tempo, bella e un po' casuale. Peterman, 30 minuti incoraggianti prima di sparire, sinistro sul palo e fine delle trasmissioni. La Vis se serve sa soffrire, scherma tutte le giocate moviolate del centrocampo bianconero e comincia a credere ci possa essere vita oltre il pareggio. Tessiore ruba palla, Peterman gli corricchia dietro e lo atterra un passo fuori aera. Di Paola col contagiri, ma sul palo di Nardi allineato questa volta al resto dei compagni. Reazione di squadra no.

La Vis chiude gli spazi, Sorrentino prova a mettersi in proprio e trova l'esterno della rete. Solo iniziative individuali a cercare di sbloccare i meccanismi inceppati, Russini solo brividi. Il pari in qualche modo arriva quando Viali rivoluziona la prima linea con tra gli altri Caturano che riassaggia in campo dopo mesi. Non vedrà praticamente mai, tranne la sponda per l'1-1 di Bortolussi. Tutto fermo però per il fuorigioco dello stesso Caturano. Il Cesena chiude il cassetto dei sogni sperando di conservare qualche energia per dare un senso al recupero di mercoledì contro il Perugia. L'inno alla passività bianconera è sul raddoppio pesarese, con Nava che incorna e Nardi prova a parare un metro dentro la porta.

