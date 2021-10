Il Cesena pensa al primato, l'Imolese vuole continuare a stupire

La Romagna di terza serie gioca di domenica le partite del dodicesimo turno. Pensieri di primato li fa il Cesena, che supporta con numeri eccellenti il cammino di questo primo terzo di torneo. Con sole 5 reti al passivo la squadra di Viali vanta la miglior difesa del girone e la solidità raggiunta è la base del decollo dei bianconeri. Che hanno fatto fruttare al massimo le 15 reti segnate, tante ma non tantissime, e la ritrovata vena realizzativa dei bomber Bortolussi e Caturano. L'avversario di turno al Manuzzi è la Pistoiese in lotta per conservare la categoria e lanciata dal successo ottenuto domenica scorsa nello scontro diretto contro il Grosseto. Nell'attesa di recuperare anche Zecca e ci vorrà un'altra settimana, Viali ha comunque molta scelta specie in mezzo al campo dove i giovani Berti e Brambilla che hanno fatto benissimo a Teramo soffiano sul collo dei titolari e titolati Rigoni e Missiroli. Spazio per tutti comunque a gara in corso.









Tra le belle sorprese di questa prima parte di stagione c'è senza dubbio l'Imolese. Che domenica sale a Chiavari in casa di un'Entella che invece è la prima delusione. Liguri attrezzati e ambiziosi e già forse definitivamente lontani dal lotto che se la giocherà. I rossoblù recuperano Lombardi e con 2 vittorie e un pari nelle ultime 3 partite sono in un ottimo momento di forma. Fiore all'occhiello dei rossoblù è la produzione offensiva che ha portato in dote il dato di 20 gol fatti: miglior dato dell'intero girone, lo stesso dalle capolista Reggiana. L'Imolese va in gol da 7 partite consecutive.