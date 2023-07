SERIE C Il Cesena prende Donnarumma, Rimini aspetta la nuova proprietà

Il Cesena ufficializza l'arrivo dell'esterno di difesa Daniele Donnarumma, le ultime tre stagioni in serie B con la maglia del Cittadella. In bianconero a titolo definitivo, Donnarumma 31 anni, ha firmato un contratto biennale. Un arrivo e una partenza. C'è l'accordo con la Feralpi Salò per la cessione del portiere Minelli. Il Rimini, sempre alle prese con un passaggio di proprietà che pare ormai prossimo ma che ancora non si chiude, deve giocoforza attendere per operare sul mercato. Il diesse Maniero ha chiesto alla Spal di rinnovare il prestito del portiere Galeotti, mentre c'è l'accordo con il tecnico Raimondi che sarà però ufficializzato dalla nuova proprietà.

