SERIE B Il Cesena riparte da Michele Mignani

Il Cesena riparte da Michele Mignani.

Michele Mignani è il nuovo allenatore del Cesena. L'annuncio ufficiale è atteso in giornata. il cinquantaduenne tecnico genovese ha sfiorato la promozione in serie A con il Bari e nell'ultima parte della scorsa stagione ha guidato il Palermo fino ai playoff persi col Venezia. Tra lui e il club bianconero accordo biennale con bonus e ulteriore rinnovo in caso di promozione in serie A.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: