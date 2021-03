SERIE C Il Cesena scappa poi il Matelica rimonta col giallo Fissato il recupero del derby di Ravenna. Si giocherà mercoledì 7 aprile alle 15

Il Cesena domina un tempo, sbaglia un rigore, non la chiude e quando cala si fa riprendere tra le polemiche e le proteste. Caturano lavora una gran palla e mette Bortolussi con l'interno piede in condizione di colpire. La partenza bianconera è devastante, imprendibile Zecca a contatto volante col portiere. Proteste e basta, l'arbitro decide per lo scontro di gioco. Il rigore però tarda poco e arriva sulla giocata di Di Gennaro per il solito Zecca. Mbaye alla Bruce Lee prende su tutto. Dal dischetto Caturano, piano e centrale: difficile ipotizzare peggio di così. Un errore che non cambia il bel primo tempo bianconero, il raddoppio arriva con una partenza dal basso, modaiola nel concetto, ma obiettivamente quando riesce produce frutti.

Altro scatto di Zecca palla precisa per il ritorno al gol di Sasà Caturano. Segnali di Matelica con Leonetti stoppato a pugni da Nardi. Ma per tutto il primo tempo è il Cesena a menar le danze: Di Gennaro per Favale, Zecca chiude parato in angolo. Prima dell'intervallo a sorpresa il Matelica. Volpicelli col contagiri riapre tutto.

Ripresa, Cesena cala nei suoi uomini migliori, la panchina da zero come apporto. Nardi alza la girata di Volpicelli. E nonostante siano i marchigiani a far la partita succede poco e anzi l'occasione per chiuderla ce l'ha Collocolo. Prima lentissimo nell'organizzarsi, poi peggio nella conclusione. E così arriva anche il pari che è un mezzo giallo. Difesa bianconera molto male, Nardi si salva 2 o 3 volte e poi per qualche strano rimpallo, Franchi si trova dove deve essere chi fa gol. L'arbitro ferma tutto per fuorigioco, ma l'assistente lo richiama. Un minuto di chiacchiere senza Var e la decisione di convalidare il definitivo 2-2.

