SERIE C Il Cesena si incarta, Pistoiese indenne al Manuzzi (0-0)

Sul punto di fare il salto, il Cesena passa. Nel senso che non passa e al Manuzzi è la Pistoiese non solo a meritarsi il punto, ma ad andare vicino ad una vittoria che non sarebbe stata uno scandalo. Tonin tutto benino tranne il tiro e comunque sarà l'unica parata di Crespi. E' solo il minuto 15. Di là arancioni sullo zerbino del paradiso: sponda di Vano, Ubaldi a colpo sicuro e Nardi si inventa il modo di salvare tutto. Sempre il portiere bianconero eroico nel traffico sull'ex Ricci che aveva solo da spingerla in porta. Senza la solita lucidità, senza il cambio di passo, il Cesena fa un giro palla lento e leggibile che non porta a nulla. Quando Favale arma Bortolussi, sarebbe gol, ma è tutto fermo per una spinta del bomber. Prima dell'intervallo fiammata del piuttosto spento Pierini, Crespi la trova lì e poi contropiede e altro pericolo sotto la ferravia. Castellano incrocia troppo, roba però di mezzo metro.

Se possibile la ripresa è un po' peggio di così. I bianconeri fanno mischiette a salve e adesso anche la Pistoiese piuttosto che osare tiene il pari senza rischiare. Errore di Ciofi, Vano parte: l'attaccante a 3 ante va dritto per dritto, poi si ferma e prova il tiro. Sembra una moviola, ma è tutto a velocità normale. Finale a cercare il coniglio che però non esce dal cilindro. Ilari prima gira a salve, poi di testa ne prende metà e sottoscrive il più scritto degli 0-0.

