COPPA ITALIA Il Cesena si regala il derby con il Rimini: 3-1 alla Fermana Chiarello, Ferrante e Calderoni stendono la Fermana nel 1° turno della Coppa Italia di Serie C. Ai gialloblu di Protti non basta il momentaneo accorcio di Spedalieri, decisivo anche il rigore parato da Lewis a Nannelli. Ai sedicesimi sarà derby romagnolo.

Il 2-0 del “Recchioni” di qualche settimana fa sembra già un lontano ricordo per il Cesena che vendica il ko in campionato contro la Fermana, battuta al primo turno della Coppa Italia di Serie C. Imbottito di seconde linee, il Cavalluccio la sblocca alla prima occasione: Bambu allarga a destra per Zecca che mette dentro, Ferrante prolunga e Chiarello – oggi capitano – supera Borghetto con il mancino. Sono passati solo 4 minuti e il Cesena è già in vantaggio. Poi però di altre chance non ne arrivano e la Fermana ha la più importante in chiusura di frazione: Nannelli penetra in area e Albertini ingenuamente lo atterra. Nessun dubbio per il direttore di gara che indica il dischetto, alla battuta si presenta lo stesso Nannelli. Il 28 apre poco il piattone, Lewis intuisce, respinge e tiene sull'1-0 i suoi riscattando in un certo senso il pessimo avvio di stagione. Da un rigore all'altro, cambia completamente la partita. Nella ripresa Cristian Shpendi parte sul filo del fuorigioco e finisce a terra quando sente il tocco di Graziano. Altro penalty, sempre nella stessa porta ma sponda bianconera. E cambia anche il risultato perché Ferrante batte Borghetto e realizza il suo primo gol in maglia Cesena. La gioia e la tranquillità per il doppio vantaggio, però, dura qualche minuto perché sugli sviluppi di un calcio d'angolo Spedalieri è libero di colpire di testa e infilarla all'angolino per il 2-1 che riapre tutto a 20 dal 90'. I ragazzi di Protti non danno seguito, quelli di Toscano – subito il colpo – tornano a macinare: mancino deviato di Calderoni che sfiora l'incrocio dei pali. In un'azione fotocopia il Cesena la chiude: altra bella giocata di Ferrante, secondo assist di giornata per l'accorrente Calderoni che questa volta centra la porta dal limite e fa 3-1. Al prossimo turno sarà di nuovo derby di Romagna contro il Rimini.

