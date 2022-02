Il Cesena si ritrova al Del Conero: Ancona ko 3-0

Per quanto letale in trasferta, in casa l'Ancona-Matelica balbetta un po', così è proprio al Del Conero, nella sfida più delicata, che il Cesena si ritrova. Un 3-0 netto e incontestabile, che mette un argine alla crisi – nelle ultime sei c'era stata solo una vittoria, con l'Olbia – e tiene a distanza i marchigiani, passati dal possibile aggancio al -6. E con Pescara-Entella di stasera, per i bianconeri c'è l'occasione per riprendersi il terzo posto solitario dai liguri, per allungare sugli abruzzesi o anche entrambe le cose.

Cesena in spinta fin dal principio: Pierini in cerca di Candela, anticipato dal prodigioso recupero di Delcarro. Viceversa l'assist di Steffè per Bortolussi va a buon fine, l'incocciata si stampa sulla traversa. Il tentativo buono è il terzo: Steffè svirgola a campanile, Ardizzone prolunga di testa e Ciofi s'inserisce in spaccata, trovando l'angolo basso. La spinta prosegue con Pierini che carica a giro dal vertice dell'area, Avella respinge e si ripete, poco dopo, bloccando la girata di Caturano, imbeccato da Candela.

L'Ancona dà segno di sé solo nel recupero, quando Rolfini cicca clamorosamente il pallone alzatogli da Moretti. Questo al 47°, e sempre al 47° - ma si parla del 2° della ripresa – in quella stessa area arriva l'allungo cesenate: Bortolussi innesca il cross di Ardizzone, lisciano tutti e dal lato opposto spunta Candela, libero di piazzarla per il raddoppio. Ancora bianconeri con Pierini, che parte, punta Iotti e incrocia appena a lato, e con Bortolussi, che sfonda centralmente su un errore della difesa e calcia morbidamente tra i guanti di Avella.

Sereni per il colpo di testa alto di Moretti è l'ultima occasione marchigiana per riaprire la gara, chiusasi del tutto al 76° su una perla di Pierini: controllo, destro a fil di palo dal limite e doverosi applausi per il suo 9° gol. All'Ancona resta il recupero per provare, almeno, a renderla meno dolorosa: contatto in area Rigoni-Faggioli, per l'arbitro non c'è nulla e Ciofi devia in angolo Del Sole. Infine l'occasione di Palesi, il cui destro dalla distanza esce appena sopra l'incrocio.