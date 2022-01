SERIE C Il Cesena spara il colpo Pittarello Di Noia al Gubbio, Codromaz a Teramo: Valdifiori lascia il Pescara

Il Cesena spara il colpo Pittarello.

Ad una settimana dalla ripresa del campionato di serie C, si infiamma il mercato. Il Cesena ha chiuso per l'attaccante Filippo Pittarello, a titolo definitivo dalla Virtus Verona con contratto fino a giugno 2024. Rinforza il centrocampo invece il Gubbio con Giovanni Di Noia, in prestito dal Perugia. Il Teramo puntella la difesa con il prestito di Codromaz, dal Piacenza. L'esperto centrocampista Mirko Valdifiori lascia il Pescara con una risoluzione consensuale del contratto.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: