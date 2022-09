SERIE C Il Cesena spreca, il Pontedera pareggia Prima vittoria per la Torres a Recanati con gol spettacolare di Masala del 2-0.

Secondo pareggio stagionale per il Cesena, che impatta contro il Pontedera per 1-1. I bianconeri vanno avanti, poi vengono raggiunti nella ripresa. Dopo 4 minuti Calderoni ha un buon pallone, che spara alto da posizione interessante. La partita il Cesena la sblocca al 7' su un pallone che si alza in area dopo una respinta, Udoh calcia di prima intenzione e supera il portiere avversario. È un buon momento per i romagnoli che all'11' troverebbero anche la rete del raddoppio con Corazza. La rete viene annullata per la posizione di fuorigioco del giocatore bianconero. Il Cesena continua a essere protagonista, al 22' Udoh riconquista palla e tocca per Corazza che da fuori area esplode un gran destro, l'intervento di Siano è spettacolare. Dall'altra parte si vede il Pontedera che riconquista la sfera, Petrovic va alla conclusione, la palla deviata finisce sul fondo. Si torna nella metà campo degli ospiti e il Cesena ha un'altra occasione. Sul cross di Adamo, Calderoni manda alto da ottima posizione. Che opportunità per i bianconeri. La partita pare in controllo del Cesena, che nella ripresa ha, al 57', un altro pallone per il raddoppio con Corazza che si incarta al momento del tiro, favorendo il recupero di Siano e della difesa toscana. Il Cesena non la chiude, ancora Corazza al 61' si presenta davanti a Siano, il portiere del Pontedera salva la sua porta. Sulla successiva mischia, gli ospiti si salvano ancora e il risultato resta sull'1-0 fino all'80' quando il Pontedera trova l'incredibile gol del pareggio con Benedetti. Sul cross dalla destra il pallone viene rimesso al centro quasi dalla linea di fondo, ne viene fuori un pallonetto che termina la sua traiettoria in fondo alla rete. Dopo sei minuti di recupero arriva il fischio finale, 1-1 tra Cesena – Pontedera.

A Recanati la Torres conquista la prima vittoria in campionato dopo due pareggi di fila. I marchigiani hanno la prima occasione con Marilungo che gira di testa, la palla assume una strana traiettoria e finisce contro la traversa. La rete che sblocca la partita in favore della Torres arriva al 25' e parte direttamente dal portiere, tre passaggi e verticalizzazione per Ruocco che arrivato dentro l'area supera il portiere avversario. Se bella era l'azione del vantaggio sardo e tutta da rivedere la rete del raddoppio con Masala che in acrobazia firma il 2-0 della Torres sul campo della Recanatese.

