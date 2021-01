Il Cesena tiene la palla, la Virtus Verona fa 3 gol (1-3)

Si ferma a 11 la striscia dei risultati utili del Cesena. Dopo Modena, la Virtus Verona espugna anche il Manuzzi. I bianconeri avevano dominato la prima mezz'ora passando in vantaggio con il gol del bomber Bortolussi. Al 39' un po' a sorpresa il pareggio veronese con Pittarello dimenticato sul secondo palo. Un minuto dopo Ciofi perde una brutta palla in uscita e Arma ribalta il risultato. Nel secondo tempo possesso palla pressochè costante del Cesena, ma la Virtus chiude tutti gli spazi e in pieno recupero in contropiede trova anche il terzo gol con Delcarro.