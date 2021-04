Il Cesena torna bello e autoritario

Il Cesena recupera quasi tutti gli uomini di qualità e torna a livelli pre Covid. Partita mai in discussione al Riviera delle Palme contro una Samb che adesso ha altri problemi. Favale arma la girata di Bortolussi che sfiora il supergol. Ancora Bortolussi di testa, Nobile efficace, ma non benissimo: Caturano la tiene per Russini murato. La Sambenedettese è quasi tutta negli assoli di Botta, qui alto. Sempre il Cesena a farsi preferire, Bortolussi per Favale al quale quasi riesce lo scorpione. Il gol arriva in contropiede, è quasi un coast to coast quello del rientrante Collocolo che potrebbe darla a destra o a sinistra e invece fa fino in fondo. E sotto l'incrocio. Samb tramortita, colpita, e affondata in 3 minuti. Caturano, tocca di Bortolussi per l'inserimento di Capellini. E' il gol che di fatto manda i marchigiani al tappeto. Prima dall'intervallo accenno di reazione col missile di Angiulli poco lontano dalla porta.









Ripresa, la Samb tiene più la palla, ma non crea pericoli e quando riparte il Cesena è vicino al tris: Biondi recupera alla grande su Bortolussi. E poi Di Gennaro, regia per palati fini, cross che una devizione sposta sul palo. A San Benedetto c'è Botta che fa correre Trillò, bene tutto tranne il tiro. Il fantasista se ne va e si accentra, Ricci trova un anticipo provvidenziale. Sempre Botta per l'acrobazia di Fazzi e quando Zecca cambia marcia e macina tutto il campo, Angiulli lo ferma prendendo il rosso diretto. Il campionato del Cesena è ricominciato, quello della Samb potrebbe finire presto e non solo per via della classifica.