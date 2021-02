SERIE C Il Cesena torna in campo a Fano Terminata la quarantena, confermata la trasferta di mercoledì pomeriggio

Il Cesena torna in campo a Fano.

Fano-Cesena, in programma mercoledì alle ore 15, si giocherà regolarmente. L'Ausl Romagna ha comunicato al club bianconero la fine della quarantena dopo i tamponi negativi di Ardizzone, Gonnelli, Maddaloni e Longo. Oggi riprenderanno gli allenamenti di squadra e saranno testati Nardi, Benedettini e Favale in vista di un loro possibile recupero per la trasferta di Fano, ufficialmente confermata.

