SERIE C Il Cesena travolge il Carpi Al Manuzzi finisce 3 a 0

​​​​​​​Il Cesena si affida al tridente offensivo composto da Zecca, Bortolussi e Russini, il Carpi risponde con De Cenco e Giovannini. Arbitra la signora Maria Marotta, anche al Manuzzi un minuto di raccoglimento in memoria di Mauro Bellugi. Si comincia con il diagonale di Bortolussi che da posizione defilata, centra in pieno la traversa. La squadra di Viali fa la partita e Pozzi si oppone al tentativo ravvicinato di Zecca. Il numero uno del Carpi viene chiamato agli straordinari dal gran sinistro di Di Gennaro poi è strepitoso sul tap-in di Bortolussi. Si gioca costantemente nella metà campo emiliana è Pozzi salva porta e risultato sul tentativo ravvicinato di Collocolo. La supremazia bianconera viene premiata poco dopo la mezz'ora. Azione insistita dei romagnoli per il destro, vincente di Zecca. Del Carpi non c'è traccia e al 40esimo arriva il 2 a 0. Progressione di Di Gennaro, colpo di tacco di Bortolussi per l'inserimento di Russini che firma il raddoppio del Cesena. Non cambia il copione nella ripresa che si apre con il destro, fuori misura, dello stesso Russini. Finalmente si vede anche il Carpi, Nardi è semplicemente straordinario sulla battuta di Ferretti. La gara si chiude al cinquantesimo. Sabotic così su Zecca, inevitabile il calcio di rigore. Alla battuta si presenta Bortolussi che fa 3 a 0. Seconda vittoria consecutiva per il Cesena che sale al sesto posto in classifica, con ancora tre partite da recuperare.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: