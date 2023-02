SERIE C Il Cesena va di corsa: 4-0 al Siena e Reggiana nel mirino

Il Cesena straripa, travolge il Siena e si gode la terza vittoria consecutiva, settima nelle ultime nove e tiene viva la corsa al primo posto. Corazza dopo un minuto si mangia l'impossibile, ma da un monologo pressoché ininterrotto arriva il vantaggio bianconero. Lo segna Silvestri, sbucando sul secondo palo, l'ex senese epurato dopo una lite col tecnico Pagliuca. Aperta la falla viene giù la fiumana. L'imprendibile Shpendi recupera e scarica su Adamo. L'esterno rientra e calcia, ma sulla respinta di Lanni cìè ancora De Rose a provare. Un tiraccio che viene ripulito e convertito in oro da Stiven. Per lui sono 8 in campionato. Prima dell'intervallo Belloni fa l'unica incursione ospite in zona offensiva. Secondo tempo, il Cesena continua il monologo: Shpendi addomestica e lascia Saber libero di colpire. Fuori di niente. Ripartenza per la corsa di Albertini, sgroppata e cross al bacio per Stiven che ogni tanto ricorda al mondo di avere 20 anni. Il Siena la chiuderebbe anche qui, Meli la chiude proprio con il secondo giallo rimediato per fermare Shpendi. Lo stesso gioiellino che mette in apprensione Raimo. Sull'invito di Ciofi il difensore è troppo preoccupato dell'anticipo e infila la sua porta. I bianconeri continuano col gas a tavoletta, dall'angolo si accende il mischione. Corazza prova a risolverlo senza trovare la porta. Che invece trova Mustacchio. pescato dall'intelligente taglio di De Rose. Per l'esterno è il primo sigillo sotto la "Mare". Il Cesena si ritrova a -4 e alimenta il sogno "remuntada".

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: