SERIE C PLAY OFF Il Cesena vince a Monopoli (1-2) e prenota i quarti

Il Cesena parte fortissimo e va vicino a chiudere la pratica in soli dieci minuti. Bortolussi la tiene per Pierini, Loria c'è, ma c'è anche e soprattutto Caturano sulla respinta corta. Bianconeri da subito aggressivi ed esplosivi, minuto 9 e contropiede da manuale. Caturano per Pierini in campo aperto, il fantasista salta anche il portiere e regala al Cesena il doppio vantaggio. Dall'avvio shock il Monopoli riemerge, ma con fatica: Starita gira altissimo. Sono sempre i romagnoli in contropiede a costituire minaccia: Pierini prova ad innescare Bortolussi, Loria risolve con uscita bassa. Il Monopoli bolla e la riapre: Piccinni timbra il palo, Bussaglia va a rimbalzo e fa 1-2 che potrebbe cambiare il corso del match. Già nel finale di tempo Gonnelli salva in mischia su Starita pronto per il pari. Ripresa, i pugliesi ci credono: dall'angolo Arena schiaccia fuori di niente. Dall'angolo all'angolo di là: Ciofi fa volare Loria. Partita aperta e sensazione che debba ancora succedere qualcosa. Manone aperte di Nardi sulla sberla di Grandolfo. Un colpo e un colpo, Tu Caturano alza Loria. Lo stesso Loria valuta male un cross di Steffè e rischia di finirci in mezzo. Lo salva l'incrocio dei pali. Ultimi minuti col cuore in gola, Langella di testa timbra la traversa del possibile pari. Per il Monopoli è gol, per assistente e arbitro no, le immagini non aiutano. E c'è ancora tempo per un gol negato a Zecca dal compagno Pittarello, che prima fa tutto bene e poi inspiegabilmente si sostituisce al portiere. Giovedì al Manuzzi se ne riparla, per i bianconeri i quarti sono vicini.

