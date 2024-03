SERIE C Il Cesena vince anche a Lucca (0-1) e potrebbe fare Pasqua in serie B

Abituato a vincere dominando, il Cesena si concede di farlo soffrendo: a Lucca arrivano altri tre punti con la B in fondo al rettilinea. Shpendi-Kargbo-Shpendi e Chiorra salva tutto. ma è la Lucchese a giocare un gran primo tempo: su Yeboah c'è Pisseri in versione Batman. Poi è Rizzo Pinna ad accentrarsi e provare la potenza, alto di niente. E' il momento migliore dei padroni di casa, palla felpata per il decollo di Yeboah, capolista ancora salva. E capolista che risponde con Prestia che la schiaccia e Chiorra che può solo soffiare. Di là Rizzo Pinna recupera e mastica il sinistro. Ripresa sempre lo scatenato Rizzo Pinna a girare quasi a colpo sicuro e altro balzo salvifico di Pisseri. Il Cesena all'improvviso fa le prove generali: Berti-Corazza-Berti e diagonale che fa tremare il Porta Elisa. Minuto 65 il Cesena passa e chiude. Shpendi e Berti si scambiano i ruoli. Assist del centravanti e gol del rifinitore. Il gol taglia le gambe ad una Lucchese fin lì eccellente, mentre il Cesena, maturo, congela palla e partita. E potrebbe anche far Pasqua in serie B.

