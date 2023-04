Il Cesena vince e chiude secondo

Dopo aver a lungo dominato, aver sbattuto su un Liverani insuperabile ed essere rimasto in 10 per l'espulsione di Corazza, il Cesena agguanta il secondo posto con il classico gol dell'ex. La rete di Chiarello vale lo 0-1 sul campo dell'Alessandria e il secondo posto per via del miglior scontro diretto con l'Entella. I padroni di casa se la vedranno ai playout col San Donato. Entella che vince a Siena, ma non basta e deve accontentarsi del terzo gradino. Al minuto 18 liguri avanti con Faggioli che prima viene stoppato da Berti e sulla ribattuta gonfia la rete. In avvio di ripresa ancora Entella. Zamparo ripulisce per Tomaselli che trova il palo lontano. Il Siena la riapre al 60' con il destro di Meli, ma nonostante la pressione finale il punteggio non cambierà più. Liguri terzi, Siena nono e play off contro il Pontedera. Pontedera che non riesce a superare il Gubbio né sul campo né in classifica. La squadra di Braglia passa al 27' con Arena che si prende e realizza un calcio di rigore. Ma al 34' la riprende il Pontedera: Greco vola sul colpo di testa di Nicastro, la palla resta lì e viene convertita da Guidi. Gubbio-Rimini è l'incastro play off. Rimini decimo e qualificato per via della miglior differenza reti rispetto alla Recanatese. Con i marchigiani era pari lo scontro diretto. Vantaggio di Santini, ma il Montevarchi già in serie D pareggia sul finire di tempo con Perez che anticipa la brutta uscita di Zaccagno. La Reggiana festeggia la promozione in serie B e Gugliemotti ci mette 40 secondi a portarla in vantaggio sull'Imolese che ai play out contenderà la salvezza alla Vis Pesaro. Al 19' Lanini anticipa Adorni che lo stende. Dal dischetto ancora Lanini. Poi il clima festaiolo distrae la capolista e il suo portiere Venturi che rinvia malissimo e viene infilato da Zanon da metà campo. In apertura di ripresa Zanini dopo una corta respinta della difesa fa 2-2. Ma la Reggiana è già da sette giorni in serie B.