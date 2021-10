SERIE C Il Cesena vola anche al Manuzzi: 2-0 all'Ancona e 2° posto La prima vittoria interna è a firma di Bortolussi e Pierini: marchigiani ko dopo 4 vittorie e sorpassati in classifica dai bianconeri.

Il tabù Manuzzi va in frantumi contro l'avversario che non ti aspetti, quell'Ancona-Matelica reduce da 4 vittorie in fila e ora privato del 2° posto a un Cesena sempre più in piena. Dopo il 4/4 in trasferta i bianconeri trovano anche il primo successo interno, un 2-0 che vale il sorpasso sui rivali di giornata: davanti ai romagnoli c'è solo la capolista Reggiana, sempre distante 3 punti.

Eppure non è un Ancona arrendevole, anzi il grosso della spinta è proprio dei marchigiani. Subito in protesta per il contrasto in area tra Ciofi e Faggioli, il difensore tocca prima la palla e nonostante le proteste l'arbitro fa correre. Bortolussi che calcia alto da buona posizione è la presentazione cesenate alla gara, poi di nuovo Ancona in contropiede. Sereni controlla a calamita e lancia la corsa di Rolfini, Mulé in qualche modo lo limita e la conclusione è sull'esterno rete. Di ripartenza anche il gol che la sblocca, nato da un recupero di Berti: Ilari riceve e va con un lancio che spiazza la difesa e trova in solitaria Bortolussi, bravo e glaciale nel puntare Vitali e freddarlo sul primo palo.

Poi tanta Ancona, che però fatica a farsi concreta al cospetto di una difesa che, in 8 partite, ne ha presi solo 3 (come lei soltanto la Regia). Allora, nonostante lo sbattimento, il meglio sono il tiro da fuori appena alto di Di Renzo e, nel finale, li servizio di D'Eramo per Rolfini, che davanti alla porta non aggancia. Così, all'84°, il colpo di grazia: Bortolussi di prima per la partenza di Pierini, che arriva in fino in fondo e poi, dal lato corto d'area piccola, piazza il diagonale da biliardo in angolo basso. Applausi e partita chiusa, anzi al 93° ci sarebbe pure l'occasione del tris: Munari recupera, si fa mezzo campo e infine calcia su Masetti, il pallone si alza a campanile e diventa buono per Shpendi, il cui colpo al volo esce davvero di poco.

