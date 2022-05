Il Chelsea ancora ko ai rigori, trionfa il Liverpool

Wembley ospita lo spettacolo della FA Cup. E a distanza di poco meno di 3 mesi è ancora Liverpool – Chelsea, in precedenza sempre ai rigori Klopp ha battuto Tuchel nella finale di Coppa di Lega e la storia si ripete. Match numero 19 tra i due tecnici tedeschi con notevole vantaggio per Klopp. Diaz con il sinistro tiro – cross Thiago non ci arriva, l'azione prosegue con il colpo di testa finale, non proprio la specialità, di Momo Salah. Sempre Reds esterno destro meraviglia di Alexander – Arnold, giocata eccellente per Diaz, il colombiano calcia addosso a Mendy in uscita, sulla respinta della difesa Keita con il destro fuori non di molto. Si fa notare anche il Chelsea.

Mount sfonda a destra pronto il cross, Pulisic anticipa tutti, destro incrociato a fil di palo. Sempre Pulisic, controllo e servizio per Alonso, primo controllo dello spagnolo sbagliato, Allison gli prende il tempo e gli chiude lo spazio. Chance per Diogo Jota entrato al posto di Salah, sfera alta sopra la traversa. Prima del duplice, Lukaku servito in profondità alza troppo la mira. Ripresa, stessi ritmi sempre altissimi. Alonso incrocia con il sinistro, Chelsea ad un soffio dal vantaggio. Ancora i Blues con Pulisic, Alisson respinge il calcio di rigore in movimento. Alonso su punizione, accarezza la traversa.

Incredibile come si resti ancora sullo 0-0, anche quando ancora una volta Diaz manda la sfera fuori, questione di centimetri. Il festival delle occasioni fallite prosegue con Diogo Jota, manca sempre qualcosa. Stesso discorso ancora una volta per Pulisic, la palla proprio non vuole entrare. Il colombiano di Klopp, Diaz è indemoniato, altro destro a giro, e altro quasi gol. Velocità supersoniche anche a 8 dal termine con azioni manovrate e rapidissime il solito Diaz a concludere, in questo caso sull'esterno della rete. Quando Robertson da zero metri colpisce il palo, sembra davvero la serata no per il Liverpool e Klopp. Aggiungiamo, l'ennesimo destro a giro di Diaz forse il quinto della partita, un record e braccia larghe in senso di sconforto per il colombiano. Proprio non entra.

I supplementari non fanno tremare nessuno e allora si va per la seconda volta consecutiva tra queste due grandi, e sempre in finale ai calci di rigore. Errore di Cesar Azpilicueta a cui fa seguito quello di Manè e torna ancora una volta tutto in equilibrio. Altro penalty sbagliato dal Chelsea è quello di Mount. Allora tutto tra i piedi dell'eroe greco di Klopp, ossia Tsimikas autentico sconosciuto arrivato.