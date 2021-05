Il City a un passo dalla sua prima finale, PSG col dubbio Mbappé

Anni e anni di spese folli e delusioni, ora però la storia è a un passo: espugnato il Parco dei Principi, il Manchester City dovrà solo evitare di perdere per accedere alla sua prima finale di Champions. Anzi, considerando l'1-2 strappato in Francia anche un ko per 1-0 manderebbe avanti gli inglesi, sin qui autori di una stagione ai limiti del perfetto: Premier dominata – il titolo è praticamente loro – e percorso europeo fatto di 10 vittorie e un pari.

Ma più che il ko interno, a complicare il cammino del Paris Saint Germain è il rischio di non avere a disposizione Mbappé. Dopo un'andata poco brillante, la stella francese ha saltato l'ultima di Ligue 1 per una contrattura al polpaccio e anche nella rifinitura inglese si è allenato a parte: Pochettino lo aspetterà fino all'ultimo, non dovesse farcela dovrebbe toccare a Icardi. L'altra assenza francese – decisamente meno pesante – è quella di Gueye, espulso all'andata. Per sostituirlo, più Draxler che Danilo: nel primo caso Verratti andrebbe in mediana con Paredes, nel secondo invece farebbe il trequartista tra gli inamovibili Di Maria e Neymar. In difesa, rispetto all'andata Diallo è favorito su Bakker, per completare la linea davanti a Navas coi soliti Florenzi, Marquinhos e Kimpembe.

Sul fronte City, Guardiola pare intenzionato a riproporre la formazione passata in Francia. Si va verso un altro tripudio di centrocampisti, senza vere punte: gli esterni Foden e Mahrez, il finto 9 Bernardo Silva, l'incursore De Bruyne, i mediani Gundogan e Rodri. E davanti a Ederson il quartetto Walker, Stones, Dias, Cancelo (con Zinchenko come eventuale sorpresa).