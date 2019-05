Il City seppellisce il Watford con 6 reti e alza il trofeo

Fa Cup

Quella che tecnicamente si profilava come una finale si rivela un allenamento agonistico per il City che prende a pallate il Watford e lo abbatte con 6 reti. Dopo Community Schield, Coppa di Lega e Premier, Citizens fanno quattro su quattro nei trofei nazionali. David Silva, lasciato colpevolmente solo in area, apre le danze al minuto ventisei e di lì in poi è un ciclone che non finisce mai. Passano 13 minuti e Manchester trova il raddoppio. Cross di Bernardo Silva, Gabriel Jesus devia verso la porta e Sterling ruba il gol toccando prima che varcasse la linea un pallone destinato in fondo al sacco. Nella ripresa Guardiola si gioca Kevin de Bruyne e il belga in un contropiede ispirato da Gabriel Jesus fa tris dopo aver saltato anche Gomes. Il Watford, steso, si arrende ed esce completamente da un match che adesso è davvero una passeggiata di salute. Minuto 68: de Bruyne restituisce il favore e manda in porta Gabriel Jesus, il brasiliano non ha problemi a superare Gomes con il piatto destro. Il Watford capitola altre 2 volte per via di Sterling, prima all'81' e poi all'87', ed è nella storia.

Solo nel 1903 ci furono sei gol di scarto in una finale di FA Cup. Nel finale è tempo di passerella per Gündogan all'ultima partita con il Manchester City e David Silva, usciti tra gli applausi di Wembley.