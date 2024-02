Il colpo del Sestri (0-1) allontana la Torres dalla vetta

La Torres si fa malissimo, e la seconda sconfitta consecutiva la inabissa a -9 dalla capolista Cesena. Sardi frenetici e imprecisi, Sestri attendo, tosto, propositivo. Zecca la gira centrale su Anacoura, poi è Fischnaller a entrare in area di lato e cercare anziché il cross il primo palo. Il portiere ligure intuisce. Prima parte a tutto Sassari con Scotto che prova la girata volante. Sestri che sale di 10 metri e si fa vedere con una punizione di Candiano letta male da Zaccagno che poi si salva ugualmente. Occasionissima Sestri dall'angolo Pane tocca, Parlanti si divora il vantaggio. La Torres fa confusione e da coraggio agli ospiti: c'è Zaccagno sul diagonale di Omoregbe. Prima dell'intervallo l'episodio contestato che deciderà il match è questo contatto tra Mastinu e Podda che vede l'arbitro bello deciso segnare il dischetto. Pane manda il Sestri al riposo avanti di un gol. Ripresa, la reazione della Torres è poco lucida. C'è molta frenesia tra gli uomini di Greco che vedono il campionato sfilarsi dalle loro mani. Anacoura su Diakitè prima e Oliana su Fischnaller subito dopo. Ancora Fischnaller, al rientro dopo la squalifica, cerca senza trovarlo l'appuntamento col gol. Lo stesso vale per Zecca che pare indirizzarla bene, ma trova Oliana a far muro. In pieno recupero pallissima per arrivare almeno al pari. Dall'angolo Diakité di testa e poi Fischnaller a corpo morto non riesce a spingerla dentro. Primi fischi al Sanna, il secondo stop consecutivo rischia di minare qualche certezza.