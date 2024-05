PROMOZIONE Il Como torna in Serie A: la proprietà più ricca d'Italia fa sognare i tifosi

L’ultima giornata di Serie B decreta la promozione del Como, che torna in A dopo 21 anni: è 1-1 contro il Cosenza. Un punto che basta perchè il Venezia perde e vai ai playoff. Al Sinigaglia, vestito a festa per l'occasione e anche alla presenza di Thierry Henry, la squadra di Roberts e Fabregas ottiene il pass per la serie A. Il Como si guadagna così il palcoscenico adeguato per le proprie possibilità e finanze, visto che l'indonesiana proprietà degli Hartono è la più ricca del panorama calcistico italiano.

Lo Spezia, come detto, batte 2-1 il Venezia e si salva: i veneti e la Cremonese (3-0 sul Cittadella) alle semifinali playoff, mentre al primo turno le sfide saranno Catanzaro-Brescia e Palermo-Sampdoria. In fondo alla classifica, retrocede in C l’Ascoli, nonostante il 2-1 sul Pisa. La sfida playout sarà tra Ternana (1-0 sulla FeralpiSalò) e Bari (2-0 sul Brescia).

Tra i grandi artefici della promozione del Como in serie B, l'attaccante Patrick Cutrone e il tecnico Cesc Fàbregas. Nel video le loro interviste



