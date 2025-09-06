Il Comune gela il Rimini Calcio: niente concessione del Romeo Neri

La telenovela del Rimini Calcio a guida Building Company si arricchisce di una nuova clamorosa puntata. In una nota, il Comune annuncia che, "a seguito dei necessari approfondimenti tecnici sulla documentazione presentata, non sussistono al momento le condizioni per il rilascio della concessione alla società".
Poche righe che smentiscono quanto comunicato poche ore prima della società in vista della sfida di domenica con la Ternana. "Il Rimini affronterà la Ternana domani sera ore 20.30 allo Stadio Romeo Neri grazie – si leggeva - nel comunicato della società, alla disponibilità del Comune".
Di certo, ormai, a Rimini c'è solo il caos.